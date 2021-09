Man (20) uit Maasgouw overleden na ongeval met speedboten in Ool

Bij het ongeval raakten zondagmiddag vijf personen gewond. De aanvaring vond omstreeks half vier plaats bij de overgang tussen de Maas en de overgang naar de Oolderplas in Ool. Een van de boten is ook gezonken. De boot is door Rijkswaterstaat zondagavond geborgen en overgedragen aan de politie.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse zondagmiddag, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De man werd na het ongeval per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht, daar overleed hij. De vrouw die zwaargewond raakte, werd naar het ziekenhuis in Roermond vervoerd. De overige drie personen zijn mannen en hebben minder ernstig letsel.

Het onderzoek wordt nu uitgevoerd door de Landelijke Eenheid van de politie omdat het ongeval op het water plaatsvond.