Justitie verwacht meer arrestaties na dood ’Ome Sjaak’

Met anderen zou M. op 14 juni vorig jaar bij de, in het dorp, zeer geliefde ’ome’ Sjaak hebben ingebroken. De bejaarde man zou zich hevig hebben verzet, waarna hij zwaar zou zijn mishandeld. Uiteindelijk heeft „een verdachte zijn wapen op hem heeft leeggeschoten”, aldus het OM. Vlakbij het gehavende lichaam van het slachtoffer werd zijn telefoon aangetroffen. Mogelijk heeft het slachtoffer - na een worsteling met de inbrekers - nog geprobeerd om de politie te bellen.

Tijdens de zitting bleek dat het Openbaar Ministerie in totaal vijf personen verdenkt van moord of betrokkenheid bij moord. En daar komen mogelijk nog nieuwe arrestaties bij. De verdachte V. blijkt inmiddels te zijn overleden, zo bleek tijdens de zitting. Naast M. zitten nog drie verdachten vast die voor de dodelijke inbraak zouden zijn samen gekomen in een loods in Hoogwoud voor ze op rooftocht gingen.

Net als medeverdachte Dut M. ontkent ook de Rotterdammer iets met de zaak te maken hebben: „Ik ben zeker niet in de loods of het plaats delict geweest.” M. vroeg om opschorting van zijn voorlopige hechtenis. Het OM stelt dat er tal van bewijzen zijn dat M. met de andere mannen in de loods is samengekomen om zich met veel geweld toegang te verschaffen tot vrijstaande woning van de bejaarde man, waarvan de inbrekers dachten er veel geld te vinden zou zijn.

Het onderzoek is nog niet afgerond in de inhoudelijke behandeling tegen alle verdachten in deze moordzaak zal pas in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.