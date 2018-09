Eerste Hollandse Nieuwe onder de hamer

De opbrengst van het eerste vaatje haring wordt traditioneel aan een goed doel gegeven. Uitzendbureau Start People bood vorig jaar het recordbedrag van 95.000 euro voor het eerste vaatje. Het bedrag ging toen naar het Jeugd Sport Fonds. Dit jaar zal de opbrengt naar de Cliniclowns gaan.

Vlaggetjesdag is de officiële start van het haringseizoen. Dan wordt er gevierd dat er weer haring kan worden gekocht en mensen proeven de nieuwe haring. Op de 66e Vlaggetjesdag op zaterdag 8 juni moesten de liefhebbers genoegen nemen met de haring van vorig seizoen. De nieuwe haring was nog niet vet genoeg, omdat plankton door het koude weer langzaam groeide. Plankton is een belangrijke voedingsbron voor de haring.

Jaarlijks wordt 30 miljoen kilo haring verwerkt tot Hollandse Nieuwe, oftewel 200 miljoen haringen. Daarvan worden er 85 miljoen in Nederland geconsumeerd. In België en Duitsland worden er respectievelijk 15 en 100 miljoen haringen opgegeten.