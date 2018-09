Wereldleiders blijven het oneens over Syrië

Voor de vredesbesprekingen in Genève is echter geen datum vastgesteld. In de verklaring staat ook niets over de toekomst van de Syrische president Bashar al-Assad. Rusland heeft dat tegengehouden. Het land vindt dat het vertrek van Assad geen doel mag zijn.

In plaats daarvan staat in de verklaring dat een toekomstige overgangsregering tot stand moet komen met „wederzijdse instemming” van de partijen. Westerse landen, onder aanvoering van de VS, willen echter van Assad af. Ze steunen de rebellen die tegen zijn regime vechten, terwijl Rusland de Syrische regering helpt.

Het leveren van wapens aan de strijdende partijen door Rusland en de VS was een groot twistpunt tijdens de G8-bijeenkomst. Door het gebrek aan eensgezindheid tussen Moskou en Washington verwachten waarnemers niet dat er voor augustus een vredesconferentie komt over Syrië.

De Britse premier David Cameron, gastheer van de top, liet desondanks weten dat het de leiders is gelukt om „fundamentele meningsverschillen” te overwinnen. In de slotverklaring staat dat de leiders „ieder gebruik van chemische wapens” afkeuren. Terroristische groeperingen in Syrië moeten bovendien worden bestreden.

Tijdens de top maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekend dat Duitsland 200 miljoen euro geeft voor hulp aan slachtoffers van de oorlog. Ook de VS liet weten omgerekend 220 miljoen euro extra uit te trekken voor onder meer voedsel en medische hulpmiddelen

De oorlog in Syrië woedde ondertussen verder. Bij een aanval met een raket in de stad Abu Dala kwamen zeker 20 mensen om, volgens activisten. Het projectiel raakte het huis van het congreslid Ahmedal Mubarak, een medestander van president Assad. Mubarak bleef ongedeerd, maar een tankwagen met brandstof bij het huis ontplofte.