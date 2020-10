Nog zeker een week regen: ’Indian summer’ ver te zoeken

De verwachting dat oktober erg nat zou worden, werd eerder al door meteorologen uitgesproken.

Komende dagen is het een komen en gaan van buien. Ook trekken soms aaneengesloten regengebieden over het land, waarbij het een paar uur kan regenen. Een stevige wind en maxima van 14-16 graden maken het herfstgevoel compleet. Deze temperaturen zijn vrij normaal voor de tijd van het jaar.

Zonnige momenten

Het is niet alleen maar regen wat de klok slaat. Tussen de buien door kan de zon even doorbreken. Dat kan een goed moment zijn om even de herfstige bossen op te zoeken.

Maandag viel in het westen en noordwesten al een flinke plens regen en vandaag komen daar nog tientallen millimeters bij. In 48 uur tijd kan in Noord-Holland, op de westelijke Wadden en in het westen van Friesland lokaal 50-100 mm vallen. Dat is bijna evenveel als normaal in de hele maand oktober valt. Omdat de regen ook na vandaag niet uit de lucht is, kunnen de neerslagsommen in een week tijd regionaal oplopen naar ruim 100 mm.

Warm zeewater

Dat het in het westen en noordwesten zo nat is, heeft te maken met het warme zeewater. Uit de warme zee verdampt veel vocht, wat uiteindelijk als regen weer naar beneden komt. Door de zuidwesten- tot westenwind trekken de felste buien precies over de kustregio’s en regenen daar leeg. Voor het binnenland blijft minder regenwater over, maar ook daar is het zeker niet de hele dag droog.

Na het weekend lijken de buien geleidelijk af te nemen, maar op langdurig droog weer, laat staan een ‘Indian summer’ met hogere temperaturen hoeven we voorlopig niet te rekenen.