Hoofdverdachte schoppartij in Nederlandse cel

Een verzoek om vrijlating werd afgewezen. Advocaat Erik de Mare zei dinsdag desgevraagd dat hij vroeg om vrijlating vanwege de minderjarige leeftijd van de verdachte ten tijde van de mishandeling, omdat het onderzoek is afgerond, omdat hij nog op school zit, medeverdachten ook vrij zijn of komen, en er geen gevaar op herhaling bestaat. „Dat hij gestraft moet worden is duidelijk maar of je hem moet vasthouden vraag ik me af. Ik zie wel mogelijkheden”, reageerde de raadsman.

Brent L. (inmiddels 18 jaar) wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij heeft zich lange tijd verzet tegen uitlevering en heeft gewacht tot de hoogste Belgische rechter een uitspraak deed. Die bepaalde vorige week dat hij vanwege de ernst van de feiten en omdat hij ouder is dan 16 jaar uitgeleverd mag worden.

De mishandeling in Eindhoven kreeg veel aandacht nadat de politie beveiligingsbeelden op televisie had getoond. Te zien is hoe een groep jongens een man mishandelt. De hoofdverdachte blijft tegen het hoofd schoppen als het slachtoffer op de grond ligt.

In totaal worden 4 jongemannen vervolgd.