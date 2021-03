LIVE | Hitler-snorren en hakenkruizen op Rutte-posters, VVD doet aangifte

Met Hitler-snorren, hakenkruizen en andere nazi-symbolen zijn de voorbije tien dagen VVD-verkiezingsposters in de hele gemeente Woensdrecht beklad en beplakt, soms meermaals. De partij heeft aangifte gedaan bij de politie, zo meldt BN DeStem.

„Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar dit soort vandalisme gaat echt een grens over”, zegt een woordvoerder van de VVD Woensdrecht over de bezoedeling van de verkiezingsposters met diverse nazi-symbolen en kreten als ’Vaccin macht frei’, verwijzend naar de concentratiekampen in WO II. „Zeker voor ouderen die de oorlog hebben meegemaakt is dit heel confronterend.”

Stembureaulid weggestuurd

Een Rotterdams stembureaulid is weggestuurd omdat ze een bericht had gedeeld op social media dat stemmen op Baudet en Wilders verscheurd zouden worden.

De vrouw riep in haar bericht mensen op om te komen stemmen bij stembureau Argonautenweg in het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Alleen stond daarachter tussen haakjes: „Als je op Thierry of Geert stemt verscheuren we je stembiljet. Kusjesss.”

Rustig bij stembureaus op NS-stations

Ook de tweede dag dat het mogelijk is om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is het rustig bij de stembureaus op de NS-stations. Zo zijn er aan het einde van de dinsdagochtend veertig mensen bij het stembureau op Utrecht Centraal geweest, waar maandag rond hetzelfde tijdstip de teller op twintig stond. „Er komen zo’n vijf mensen per uur. Het is rustig dus, maar vergeleken met gisteren is er iets meer aanloop”, laat een NS-woordvoerster weten.

Op de andere stations waar gestemd kan worden, is er ook nog weinig in- en uitloop en staan er geen rijen. „Het algemene beeld is dat het rustig is en dat is natuurlijk gunstig, want mensen die vandaag stemmen behoren tot de coronarisicogroep. Voor hen zijn we met alle stembureaus in Nederland opengegaan, zodat zij veilig kunnen stemmen”, aldus de woordvoerder.

De NS heeft maandag en dinsdag naast Utrecht ook stembureaus op station Bilthoven, Leiden Centraal, Den Bosch, Hilversum en Schiedam geopend. Net als maandag is dinsdag een beperkt aantal lokalen opengesteld, ongeveer 1600. Woensdag gaan er nog eens duizenden extra open. Dan zijn er ruim 8800 plaatsen waar mensen terechtkunnen. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Schoonmaakronde

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ’kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.