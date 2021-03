LIVE | Scholieren kiezen voor de VVD

Bekijk ook: Thierry Baudet nagelt fractievoorzitter GroenLinks Edam aan schandpaal op Twitter

Opkomst tweede stemdag op 10 procent

De opkomst op de tweede dag dat er gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen lag dinsdag tot 17.00 uur op 10 procent. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos dat in opdracht van de NOS onderzoek doet.

Op maandag, de eerste stemdag, was de opkomst volgens Ipsos nog 6 procent. In het opkomstpercentage zijn de mensen die per brief hun stem uitbrengen niet meegenomen.

Net als maandag zijn er dinsdag stemlokalen open voor vooral kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Woensdag 17 maart zijn er ruim 8800 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.

VVD populairste partij onder scholieren

De VVD is de populairste partij onder scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Ruim 50.000 jongeren brachten hun stem uit tijdens zogeheten scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer. Die zijn georganiseerd door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. De 'schaduwverkiezingen' werden afgelopen dagen op de scholen gehouden.

De VVD is in de speciale verkiezing voor scholieren met 32 zetels de grootste partij geworden. De tweede plaats is voor D66, met 27 zetels, GroenLinks volgt met 24 zetels. Ook BIJ1 en nieuwkomers Volt en JA21 bemachtigen zetels als het aan de deelnemers van de scholierenverkiezingen ligt. Deze partijen zijn goed voor respectievelijk 2, 7 en 2 zetels.

Er waren 107.342 jongeren van 284 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo die aangemeld stonden om te stemmen. Uiteindelijk stemden 50.287 jongeren van 193 scholen. Volgens directeur van ProDemos Eric Stokkink was het dit jaar door corona extra lastig om de scholierenverkiezingen te organiseren. "Ik heb veel respect en bewondering voor alle docenten die de Scholierenverkiezingen alsnog mogelijk hebben gemaakt. Door jongeren vroeg bij de politiek te betrekken, zijn ze later hopelijk meer gemotiveerd om naar de stembus te gaan als ze kiesgerechtigd zijn", aldus Stokkink.

Op basisscholen werden ook deze keer verkiezingen gehouden voor kinderen in groep 7 en 8. Ook daar is de VVD het meest populair. Daarna volgen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Meer dan 6600 kinderen van 173 basisscholen brachten hun stem uit.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werden onder scholieren ook dit soort verkiezingen gehouden. Toen bleek GroenLinks populair. Als het aan de toen 140.000 deelnemende leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo had gelegen was GroenLinks de grootste partij geworden. Daarnaast kregen D66 en de VVD de meeste stemmen van de jongeren. De PVV eindigde toen op de vierde plaats. Ook bij de kinderverkiezingen won toen GroenLinks. Toen stemden ruim 11.000 scholieren uit groep 7 en 8.

Rustig bij stembureaus op NS-stations

Ook op deze tweede dag dat er op een station gestemd kon worden voor de Tweede Kamerverkiezingen liep het niet storm in deze stemlokalen. Wel was er iets meer aanloop dan maandag, aldus een woordvoerster van de NS. Op Utrecht Centraal stond maandag om 18.00 uur de teller op honderd stemmen, dinsdag kwamen er 150 mensen. „Ook vandaag zagen we dat het voornamelijk de oudere treinreiziger is die zijn stem kwam uitbrengen.”

Dit jaar zijn de mogelijkheden om in een stembureau een stem uit te brengen uitgesmeerd over drie dagen. Net als maandag is het dinsdag de bedoeling dat kwetsbaren en mensen uit een risicogroep in relatieve rust tot 21.00 uur terechtkunnen op de zes daarvoor aangewezen stemlokalen: Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor noodzakelijke reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen.

Op de 'grote' verkiezingsdag, woensdag, gaan ook de overige stemlocaties op stations open. Dan zijn er stemplekken op veertig stations. Het stembureau op station Nijmegen opent als eerste om 05.15 uur. Daarna openen vanaf 05.30 uur de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht. Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006.

Posters beklad met Nazi-symbolen

Met Hitler-snorren, hakenkruizen en andere nazi-symbolen zijn de voorbije tien dagen VVD-verkiezingsposters in de hele gemeente Woensdrecht beklad en beplakt, soms meermaals. De partij heeft aangifte gedaan bij de politie, zo meldt BN DeStem.

„Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar dit soort vandalisme gaat echt een grens over”, zegt een woordvoerder van de VVD Woensdrecht over de bezoedeling van de verkiezingsposters met diverse nazi-symbolen en kreten als ’Vaccin macht frei’, verwijzend naar de concentratiekampen in WO II. „Zeker voor ouderen die de oorlog hebben meegemaakt is dit heel confronterend.”

Stemwijzers verbreken eigen records

De Stemwijzer en het Kieskompas hebben nog nooit zo veel bezoekers gehad als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Op de tweede dag van de verkiezingen verbreken de kieshulpen hun eigen records van 2017, toen er ook Tweede Kamerverkiezingen waren.

„We zitten nu op 6,75 miljoen gebruikers. In 2017 hadden we er uiteindelijk 6,8 miljoen. Daar komen we vandaag makkelijk overheen”, zegt een woordvoerster van de Stemwijzer dinsdag. „Bij het slotdebat op NPO1 vanavond verwacht ik weer een piek.”

Ook bij het Kieskompas loopt het storm. „Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden we uiteindelijk ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. Deze ochtend zaten we al over de 2 miljoen”, meldt een woordvoerder. „Morgen verwachten we ook veel drukte. Ik hoop vooral dat de servers van de website het aantal gebruikers aankunnen.”

Stembureaulid weggestuurd

Een Rotterdams stembureaulid is weggestuurd omdat ze een bericht had gedeeld op social media dat stemmen op Baudet en Wilders verscheurd zouden worden.

De vrouw riep in haar bericht mensen op om te komen stemmen bij stembureau Argonautenweg in het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Alleen stond daarachter tussen haakjes: „Als je op Thierry of Geert stemt verscheuren we je stembiljet. Kusjesss.”

Schoonmaakronde

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ’kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.