Vader (62) die vijf dochters verkrachtte krijgt 5 jaar cel en tbs

De vader vergreep zich in 1989 aan de eerste dochter in het gezin. Dat gebeurde in een gastenverblijf in het ouderlijk huis. Later vond seksueel misbruik plaats bij haar in bed als Van de M. verhaaltjes voorlas.

De ontucht met de andere dochters vond in de dertig jaren erna op soortgelijke wijze plaats. Volgens het Openbaar Ministerie schakelde Van de M. op een gegeven moment over van een oudere dochter op een jonger kind. „Als de ene te groot werd, ging hij door met een jongere”, zei de officier van justitie eerder.

De zedenzaak kwam vorig jaar juli aan het licht tijdens een gesprek van de oudste dochter met een predikant van de kerk waar de familie bij was aangesloten. De vrouw stapte naar de politie, de kerk deed uiteindelijk aangifte namens vijf andere dochters. Twee zoons zeiden bovendien te zijn mishandeld, maar een zaak daarvan bleek verjaard.

Een van de acht zoons van Van de M. vertelde in 2012 aan zijn baas dat hij zijn vader verdacht van ontucht. De werkgever lichtte de moeder in, die haar dochters vroeg wat hiervan waar is. „Niemand zei ’ja’, maar de zoon heeft altijd gelijk gehad”, concludeerde de officier met spijt.