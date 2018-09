Singapore maant Indonesië om luchtvervuiling

De rook die de lucht ernstig vervuilt komt van bosbranden op Sumatra. Hoewel de oorzaak van die branden niet onomstotelijk is vastgesteld, zei de minister van Milieu van Singapore boos dat „commerciële belangen in Indonesië al te lang ten koste van het milieu gaan”.

De minister suggereert dat boeren en plantagehouders op Sumatra verantwoordelijk zijn voor de branden, zoals vaak het geval blijkt. Het platbranden van een stuk bos is namelijk de goedkoopste manier om nieuwe landbouwgrond te verkrijgen.

Metingen in de stad van maandagavond gaven 155 op de Pollutant Standards Index (PSI) aan. De PSI is een index met een schaal van 0 tot 500, waarbij een niveau van 100 als gezond wordt beschouwd. Het is het hoogste niveau in Singapore sinds 1997 toen het niveau 226 was.

Inwoners van Singapore hebben het advies gekregen niet buiten te gaan sporten. Mensen met een zwakke gezondheid kunnen beter binnen blijven. Verwacht wordt dat de slechte luchtkwaliteit nog enkele dagen duurt.