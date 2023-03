Politie in Brussel op scherp door dreiging met aanslag op metro

De politie neemt de dreiging desondanks zeer serieus en is uit voorzorg extra waakzaam. Alle stations zijn wel gewoon open. De dreiging kwam per mail binnen. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend.

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft een persoon twee keer per e-mail aan Europese instellingen gedreigd met een aanslag woensdag in Brussel. Die stuurden de mail door naar de politie. De mails zijn in het Russisch. Eén eerste mail aan de Europese Instellingen in Brussel zou dateren van 16 februari. Daarin dreigt de persoon met een aanslag op de metrolijn Rogier-Yser, langsheen de Brusselse kleine Ring, vlakbij het Noordstation. De tweede mail van 3 maart is nog specifieker. Opnieuw in het Russisch zegt de persoon dat er een aanslag zal komen tegen de LGBTQ+-gemeenschap.

Op 22 maart 2016 pleegden terroristen een aanslag op de metro bij station Maalbeek in de Belgische hoofdstad. Daarbij kwamen twintig reizigers om.

De Amerikaanse ambassade in Brussel heeft ook een veiligheidsalert uitgestuurd. „Wees voorzichtig als je in of in de omgeving van Brussel bent”, luidt het onder meer. „Probeer menigtes te vermijden, houd je gedeisd, wees je altijd bewust van je omgeving en houd ook lokale media-updates in de gaten”, zo staat onder meer te lezen.