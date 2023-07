’Overlast bewoners door luidruchtige aanzoeken’

Verliefde stelletjes die elkaar trouw beloven, zijn er volgens buurtbewoners soms twee keer per dag en zij kiezen de iconische plek uit, vanwege het indrukwekkende uitzicht op de Erasmusbrug, weet een woordvoerder van Beka Media, die het romantische moment filmt en mede organiseert. „Dit soort aanzoeken gebeurt in heel Nederland op deze manier, maar het is vooral het populairst rond de Erasmusbrug. Vanwege het mooie uitzicht, en omdat het aan water ligt.”

De metershoge verlichte letters ’Marry me’, die tijdens de ceremonie op het Prinsenhoofd worden neergezet, zijn vanwege het schelle licht ’feestelijk aanwezig’. Maar het vuurwerk wat er soms wordt afgeschoten door de gasten, is voor de wijkraad aanleiding dat in een brief aan te kaarten als overlast bij de gemeente.

Voor verliefde stelletjes is het echter een van de mooiste momenten van hun leven. Ze komen er volgens de organisatie zelfs speciaal voor naar Rotterdam. „Sommige mannen hebben er twee uur rijden voor over, om hun vriendin met hun aanzoek op die plek bij de Erasmusbrug te overvallen.” Alle dames hebben tot nu toe blij verrast ’ja’ gezegd, weet de woordvoerder. Vrouwen worden door hun geliefde naar het Noordereiland geleid, waar ze tot hun verrassing een witte of rode loper aantreffen, veel plastic bloemen, rozenblaadjes op de grond, soms muziek en de grote letters met het huwelijksaanzoek ’Marry me’.

Hoe romantisch met de grote verlichte letters ’Marry Me’. Ⓒ foto beka media

De wijkraad vindt het vuurwerk dat afgevuurd wordt door de gasten storend, schrijft ze in een ongevraagd advies aan de gemeente „Gasten doen dit spontaan in de feestvreugde, wij bieden het niet aan”, zegt de organisatie.

Veel buurtbewoners vinden de liefdesuiting hoe dan ook schattig en een pure privéaangelegenheid. „We zien het hier soms twee of drie keer op een dag”, zegt Bert. „Ik vind het alleen maar leuk, het geeft een beetje leven” zegt buurtbewoner Raymond. „Dit hóórt bij een wereldstad.” Klachten over het liefdesritueel wuift hij weg.

In de brief aan de gemeente worden door de Wijkraad ook andere overlastsituaties aangekaart, op andere momenten, zoals asociaal rijgedrag, racende auto’s en luide muziek van nacht- en avondtoeristen. De problemen moeten aangepakt worden, vindt de raad.

Bewoner Corrie Engelsma (89) zegt dat ze vooral overlast heeft van racers, en muziek die uit patserbakken knalt als mensen er op zomeravonden komen chillen. „Die jongens laten rotzooi achter op straat: flesjes en papier.”