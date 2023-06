Hoekstra na Wagneropstand in Rusland: ’Het is allemaal zo onvoorspelbaar’

Hoekstra vreest dat het Kremlin, ondanks de gebeurtenissen van afgelopen weekend, doorgaat met het wapengekletter in Oekraïne. Op vragen over strategische gevolgen voor de oorlog, de betrokkenheid van Wit-Rusland bij een ’deal’ tussen het Kremlin en Wagner en de betekenis voor het gezag van Poetin wil Hoekstra niet reageren. Volgens hem is het een ’interne aangelegenheid’.

„Speculeren, voorspellingen doen of proberen te analyseren wat er heeft plaatsgevonden is misschien aantrekkelijk. Maar het is allemaal zo onvoorspelbaar”, zegt hij. „Het helpt het meest als wij ons houden bij de hoofdzaak: Oekraïne is nog elke dag verwikkeld in een verschrikkelijke oorlog die Rusland begonnen is. Dat verplicht ons om Oekraïne maximaal te blijven steunen.”

Spoedberaad

Maandag spreken EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg over nieuwe steun aan Oekraïne, maar naar verwachting zal een deel van de vergadering worden overschaduwd door de gebeurtenissen in Rusland. Afgelopen zaterdag kwamen ministers Hoekstra, Ollongren (Defensie), Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en premier Rutte al bijeen voor een spoedberaad over de situatie in Rusland.

Nederland heeft, ondanks eerdere oproepen van coalitiepartij D66, pas afgelopen weekend een rood reisadvies afgegeven voor heel Rusland. Volgens de minister maakt het kabinet ’elke keer heel zorgvuldig een afweging’. Hoekstra: „Het is een enorm land, voor grote delen was eerder de inschatting dat mensen niet zo snel mogelijk het land moeten vertalen.” De ontwikkelingen van afgelopen weekend waren voor Den Haag ernstig genoeg om op te schalen. Hoekstra vervolgt: „Dit gaat vermoedelijk ook wat betekenen voor de nabije toekomst.”

EU-buitenlandchef Josep Borrell (76) was zoals wel vaker minder diplomatiek: „Het monster Wagner is gecreëerd door Poetin en dit monster bijt hem nu.” Volgens de Spanjaard laat de Wagneropstand barsten zien in het regime van Poetin. De Duitse minister Annalena Baerbock (Buitenlandse Zaken) stelt dat de gevolgen van Poetins oorlog in Oekraïne nu terugslaan op zijn eigen land.