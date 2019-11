Klokkenluider wil getuigen voor Republikeinen

De Amerikaanse president Donald Trump zondag tijdens een persgesprek in Washington. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De klokkenluider die aan de basis stond van de Oekraïne-affaire in de Verenigde Staten is bereid rechtstreeks vragen te beantwoorden van Republikeinen. De advocaat van die anonieme functionaris zegt tegen CBS News dat hij dat aanbod heeft overgebracht aan de hoogste Republikein in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, Devin Nunes.