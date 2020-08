Getuige fatale steekpartij Venlo: ’Ik trof hem aan, met die naakte man bovenop zich’

Agenten kregen rond 23.30 uur een melding van het steekincident. Ⓒ Keistadnieuws

VENLO - De dodelijke steekpartij in Venlo zaterdagavond laat speelt zich volgens buurtbewoners af in de familiaire sfeer. Een man van een jaar of 25 zou zijn moeder hebben doodgestoken. Volgens getuigen moet de zwaargewonde dader ’onder invloed van een psychose of misschien drugs’ hebben gehandeld.