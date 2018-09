'Leger tegen Turkse betogers'

Een aantal vakbonden had maandag opgeroepen tot nieuwe betogingen. De politie weerhield de betogers er echter van het Taksimplein in Istanbul te bereiken. Ook in de hoofdstad Ankara hield de oproerpolitie betogende vakbondslieden tegen.

De politie had in de nacht van zaterdag op zondag het Taksimplein en het daarnaast gelegen Gezipark ontruimd. Daarbij zijn in Istanbul meer dan 400 betogers tegen de regering gearresteerd. Dat heeft de beroepsvereniging van advocaten in de Turkse metropool maandag gemeld.

Het zou gaan om in totaal 441 arrestaties. De Turkse politie gebruikte zondag waterkanonnen en traangas tegen demonstranten die het Taksimplein probeerden te bereiken. Het plein en Gezipark waren de afgelopen weken het centrum van protesten tegen de regering. Ook in Ankara waren schermutselingen. De politie arresteerde daar bijna 60 betogers.

Activisten meldden dat voor het eerst betogers van de oppositie worden aangevallen door aanhangers van premier Recep Tayyip Erdogan. Die zouden daarbij messen en knuppels hebben gebruikt. De politie heeft niet ingegrepen bij het incident.

De protesten waren begonnen vanwege de geplande herinrichting van het Taksimplein en omgeving, maar breidden zich uit tot een algemener protest tegen de regering, die zich in de ogen van de demonstranten te autoritair opstelt. Het harde optreden van de politie kwam daar vervolgens als reden bij.

In Duitsland, een land waar bijna 3 miljoen mensen van Turkse afkomst wonen, komt steeds meer kritiek op het optreden van Erdogan. Volgens bondskanselier Angela Merkel is de Turkse politie in Istanbul veel te hard opgetreden. ,,Wat nu gebeurt in Turkije, is niet overeenkomstig onze ideeën van vrijheid van demonstratie en van vrije meningsuiting'', aldus de christendemocrate. De in Hamburg wonende Duits-Turkse regisseur Fatih Akin (Gegen die Wand) eist in een open brief aan president Abdullah Gül dat hij het geweld stopt.