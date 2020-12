Mount Everest blijkt nóg hoger

De nieuwe hoogte is het resultaat van een meting die China en Nepal, de twee landen waar de Everest ligt, gezamenlijk hebben uitgevoerd. De buurlanden kregen ruzie met elkaar over de hoogte van de Himalayareus na een Chinese meting in 2012. Daaruit bleek dat de berg ’slechts’ 8844,43 meter hoog was.

Het hoogteverschil kwam vooral voort uit de vraag of de sneeuwlaag op de top van de Everest meegerekend mocht worden. Chinese landmeters vonden van niet, maar Nepal wilde de sneeuw wel bij de hoogte optellen. Ook al lijkt het misschien een onbetekenend meningsverschil, toch leidde de kwestie tot diplomatieke spanningen tussen de twee buurlanden.

Aardbevingen

Die onmin werd weer gesust tijdens de reis van de Chinese president Xi Jinping naar Nepal vorig jaar. Tijdens dit staatsbezoek werd overeengekomen om Mount Everest gezamenlijk te gaan meten. Chinese landmeters deden dat vanuit het noorden en hun Nepalese collega’s gingen vanuit het zuiden aan de slag. Na het vergelijken van hun metingen besloten de twee teams tot de nieuwe hoogte.

De meting is een novum voor Nepal, want het koninkrijk in de Himalaya mat de hoogte van de Mount Everest nog niet eerder zelf. Dat is overigens werk in ontwikkeling, want in theorie blijft de berg groeien, doordat de tektonische plaat waarop India ligt tegen de Aziatische plaat omhoog beweegt.

Dat de Everest amper hoger is geworden sinds 1954, is vermoedelijk het gevolg van aardbevingen. Door de zware aardbeving die Nepal in 2015 trof, zijn verschillende bergen in de Himalaya meters kleiner geworden.