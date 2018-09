N35 Zwolle-Wijthmen verbreed

Schultz: ,,De N35 is een belangrijke verbinding tussen Zwolle en Twente, en hij wordt steeds drukker. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het is goed dat we nu alles op alles gaan zetten om deze verbreding eind 2016 gerealiseerd te hebben.''

In totaal is met de verbreding een bedrag van 47,8 miljoen euro gemoeid. Het ministerie draagt daaraan 18 miljoen euro bij. Het project was aanvankelijk uitgesteld tot 2018-2020, het streven is nu om in 2015 te starten met de weguitbreiding.

De aanpak van een ander deel van de N35, dat tussen Wijthmen en Nijverdal, sneuvelde in februari in eerste instantie toen Schultz moest bezuinigen op het infrastructuurfonds. Later is vanuit verkeersveiligheidsgelden 5 miljoen euro van het rijk en 5 miljoen van de regio vrijgemaakt om toch ook daar te kijken naar de verbetering van de verkeersveiligheid.