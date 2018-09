Advocaten in beroep tegen vonnis

El-Hasan D. is de vader van een van de veroordeelde spelers. Hij kreeg 6 jaar celstraf opgelegd. Spong: ,,Wij zijn het evident niet eens met dit vonnis. Het is innerlijk tegenstrijdig. De rechtbank zegt zich te baseren op objectieve getuigen en gebruikt vervolgens de verklaringen van Mykel Nieuwenhuizen, de zoon van de grensrechter. Die is natuurlijk niet objectief, hij is direct belanghebbend, want het gaat om zijn vader.''

Spong heeft uitvoerig betoogd dat het niet vaststaat dat Nieuwenhuizen is overleden aan het geweld dat op hem is toegepast. Een door hem ingeschakelde Britse patholoog, Christopher Milroy, ontdekte een genetische afwijking in de aderen van Nieuwenhuizen. De rechtbank noemde het ,,onvoldoende aannemelijk, zelf hoogst onwaarschijnlijk'' dat deze afwijking tot de plotselinge dood van Nieuwenhuizen heeft geleid.