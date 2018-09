Britse prins Philip uit ziekenhuis

De 92-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth werd opgenomen in een privékliniek in Londen na klachten over pijn in de onderbuik. Hij heeft een kijkoperatie ondergaan. De ingreep was geen spoedgeval, maar gepland, volgens Buckingham Palace.

Philip kreeg tijdens zijn opname bezoek van meerdere familieleden, onder andere op zijn verjaardag vorige week maandag. De verwachting was eerder dat de prins twee weken in de kliniek zou moeten verblijven.

De prins schudde maandag handen met medewerkers van de kliniek en zwaaide en lachte voordat hij in een auto stapte die hem naar Windsor Castle bracht. De hoogbejaarde prins heeft nog wel een herstelperiode van een paar maanden voor de boeg.

Sinds Kerstmis 2011 is de hertog van Edinburgh vier keer eerder in het ziekenhuis opgenomen. Hij had onder meer pijn op de borst en blaasontsteking.