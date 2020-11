Zorgen om gokkende jeugd: ’Toto zoekt rand op’

Andy van der Meijde als Koning Toto, het uithangbord van het sportgokplatform van Nederlandse Loterij. Ⓒ Youtube

’Een eentje hier en een tweetje daar’. Koning Toto is een reclamefenomeen, maar experts menen dat het zich te veel richt op jongeren. Er liggen nieuwe Kamervragen klaar over de gokkoning. Tegelijkertijd is het de vraag of Nederlandse gokbedrijven niet anders kunnen nu Unibet, Bwin, Betfair en andere giganten op de drempel staan van de Nederlandse markt. De gokbedrijven in ons land willen eigen regels opstellen.