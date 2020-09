Kringloopwinkel in vlammen op: ’Dit is mijn stekkie, nu is er niks meer’

De brandweer had veel tijd nodig om het vuur in de Amsterdamse kringloopwinkel onder controle te krijgen. Ⓒ Foto NieuwsFoto

AMSTERDAM - Ciska en Niels kijken naar de smeulende hopen van wat zaterdag nog hun werkplek was, kringloopwinkel Rataplan. ’s Nachts rond half 1 krijgt de Amsterdamse brandweer de eerste melding over het pand aan de Postjesweg in Nieuw-West. De vlammen slaan er al snel hoog uit. Pas ’s ochtends om half zes kan het sein ’brand meester’ worden gegeven. Ciska met tranen in haar ogen: „Ik werk hier elf jaar. Dit is mijn stekkie, iedereen kent mij. En nu is er helemaal niks meer.”