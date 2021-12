Politie onderzoekt rellen KOZP-demonstratie Volendam

De politie ploegt momenteel door een grote hoeveelheid aan beeldmateriaal, op zoek naar strafbare feiten, zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen tegen het Noordhollands Dagblad. Dat doen ze niet bij elke demonstratie. „Maar in dit geval zijn dingen gebeurd die we nader willen bekijken. We willen weten: zijn er strafbare feiten gepleegd en zo ja, zijn die te bewijzen.”

De demonstratie, die slechts veertig minuten duurde, werd door burgemeester Lieke Sievers kort na aanvang afgebroken omdat de veiligheid niet te waarborgen was. Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werden door dorpsbewoners onder meer bekogeld met eieren en oliebollen en afgepakte spullen. Een agent liep gehoorschade op door afgestoken vuurwerk. De tijd moet uitwijzen of die schade permanent is.

Geen aangifte

Er is volgens de woordvoerder nog door niemand aangifte gedaan, maar dat is geen voorwaarde voor vervolging. De officier van justitie kan op basis van het politiedossier zelfstandig besluiten om te vervolgen.