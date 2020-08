’Verkeerd geplaatst rioolgemaal blijft voor huis’

Hoewel de gemeente Dordrecht ruim een jaar geleden plechtig beloofde de ruim anderhalve meter hoge kast en het gemaal medio 2020 te verplaatsen naar de locatie die op de oorspronkelijke bouwtekening stond aangegeven, is daar nog niets van terechtgekomen.

Navraag bij de gemeente leert dat er achter de schermen wel degelijk aan een oplossing wordt gewerkt, maar dat in het Dordtse stadskantoor verplaatsing inmiddels niet meer de voorkeur geniet.

Aan het verplaatsen blijkt vanwege de complexiteit namelijk een torenhoog prijskaartje te hangen. Naar verluidt bedragen de kosten van de operatie honderdduizenden euro’s. De gemeente wil daarom de eigenaar van de woning een schadevergoeding betalen en de installatie op de huidige locatie laten staan. Wel is er de mogelijkheid om de schakelkast te vervangen door een kleiner exemplaar, die minder in het oog springt. „Wij hebben de bewoonster een voorstel gedaan”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De bewoonster van het nieuwbouwhuis in de Hazelaarlaan werd in het najaar van 2018 kort voor de oplevering geconfronteerd met de kast die per abuis pal voor de woning was geplaatst.

Boetekleed

Nadat deze krant over de blunder had gepubliceerd trok verantwoordelijk wethouder Marco Stam het boetekleed aan. Wat hem betreft zou de verplaatsing eerder een kwestie van dagen dan van weken zijn.

Het bleef daarna echter angstvallig stil, totdat de gemeente vorig jaar juli via een persbericht bekend maakte dat de verplaatsing pas medio 2020 zou worden uitgevoerd omdat andere werkzaamheden voorrang kregen.

De bewoonster laat in een reactie te weten niet van plan te zijn om ook maar een duimbreed toe te geven. „Ik wil helemaal niet schikken. Dat ding moet weg en dat is mij ook zwart op wit toegezegd.”