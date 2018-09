Planbureau: milieubeleid op de schop

Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert directeur Maarten Hajer in het rapport. Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie-opwekking op de langere termijn.

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen.

„De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar”, zo stelt Hajer. „De grote uitdaging voor het milieubeleid in de eenentwintigste eeuw is te bereiken dat burgers, bedrijven en overheden de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bed-show ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.”