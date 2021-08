Eerste daling corona-ziekenhuisopnames in drie weken

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag voor de eerste keer in drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 662 covidpatiënten, 57 minder dan dinsdag.