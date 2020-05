Minnesota besluit tot grootste mobilisatie nationale garde ooit

De ontslagen witte politieagent Derek Chauvin werd vrijdagmiddag gearresteerd in verband met de dood van Floyd en beschuldigd van moord en doodslag.

Walz gaf eerder al een bevel voor een tijdelijke avondklok voor de steden Minneapolis en St. Paul na drie nachten van protesten in het grootstedelijk gebied. „Onze staat verkeert in chaos”, zei hij vrijdagavond op de televisie. Dit is „een ongekende bedreiging voor onze staat.”Het uitgaansverbod voor vrijdag en zaterdag geldt van 20.00 uur in de avond tot 06.00 uur ’s ochtends in beide steden. Veiligheidsfunctionarissen en eerstehulpverleners zijn vrijgesteld van de beperkingen, evenals mensen die op de vlucht zijn voor gevaar of daklozen.

„We proberen alle tools die we hebben te gebruiken” omdat relschoppers „erop uit zijn om zoveel mogelijk schade aan te richten als ze kunnen”, zei de gouverneur. Hij voegde eraan toe dat eerst de onrust moet worden beheerst voordat de gemeenschap in staat is om problemen aan te pakken, waaronder ” systemische ongelijkheden en discriminatie „die hebben geleid tot de dood van Floyd. „We moeten dit hoofdstuk eerst stoppen om bij het andere te komen.”