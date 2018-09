Ombudsman wil breed onderzoek gezondheidszorg

Ernstige misstanden in ziekenhuizen komen veel te laat aan het licht. En zelfs als ze naar buiten komen, dan nog staan patiënten in de kou. Dat zei zaterdag de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in het RTL Nieuws. Hij zei dat naar aanleiding van de misstanden in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. De zorg zou daar al jaren onder de maat zijn.