20 jaar celstraf voor Amerikaanse seksjuf (28)

Het was een proces dat alle nieuwsoutlets in de wereld wist te halen. ’Seksjuf’ Brittany Zamora was stapelgek geraakt op een 13-jarige jongen uit haar klas. Zo gek, dat ze zeker vier keer met hem in een auto sliep en zelfs in de klas orale seks met hem had. Een vriend van de jongen stond op dat moment op de uitkijk, blijkt uit de rechtszaak die vrijdag plaatsvond. De twee hebben elkaar ook betast toen de rest van de klas een film zat te kijken.

De leerkracht trouwde in 2015 met haar jeugdliefde, maar hield er ondertussen dus een verboden relatie op na. Die kwam aan het licht toen de ouders van het slachtoffer, na enige argwaan, een app installeerden om toezicht op zijn telefoon te kunnen krijgen. Al snel kwamen de vele seksueel getinte berichten en naaktfoto’s naar boven. De gescheiden ouders reageerden woedend en klaagden de vrouw aan.

Brittany Zamora (28) zal pas tegen haar vijftigste vrijkomen. Ⓒ Goodyear Police Department

Arrestatie

De politie greep meteen in en arresteerde de leerkracht vorig jaar maart. Na het maandenlange proces komt de rechter op een straf uit van twintig jaar gevangenis. „Ik ben een goede en eerlijke vrouw die een fout heeft gemaakt, en daar enorm veel spijt van heeft”, zei Zamora voor ze het vonnis te horen kreeg. „Ik heb altijd geprobeerd om alle wetten te respecteren. Ik ben op geen enkele manier een gevaar voor de maatschappij.” Ook bood ze excuses aan bij de familie van het slachtoffer.

Zodra Zamora vrijkomt, is ze 48 of 49 jaar oud, bericht The Daily Mail. Maar ze blijft allerminst stilzitten. De docent kondigde in de rechtszaal aan dat ze een nieuw diploma wil halen, zodat ze na haar celstraf weer een leven kan opbouwen.

De twee stuurden elkaar veel seksueel getinte berichten en (naakt)foto’s. Ⓒ Goodyear Police Department

’Niet anders behandelen dan een man’

De ouders van de misbruikte jongen toonden in de rechtszaal geen enkel medeleven met de juf. De jongen was zelf niet aanwezig. „Ze heeft haar machtspositie gebruikt om ons kind te misbruiken. Ze is een pedofiel. Ze moet niet anders behandeld worden dan als hier een man zou gezeten hebben.”

Eerder sprak Zamora, die geen kinderen heeft, haar zorgen uit over het leven in de gevangenis. „Ik ben klein. Ze zullen me aan stukken scheuren.” Het is niet duidelijk of Zamora nog steeds getrouwd is. Eerder sprak de man nog zijn steun uit voor de echtgenote.

De jongen stuurde zijn lerares talloze briefjes met uitdagende teksten en liefdesverklaringen, waaronder eentje met ’U R SEXY!’. Ⓒ Goodyear Police Department