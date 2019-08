Mei wordt één groot feest

Het eerste weekeinde in mei is er de Formule 1 op Zandvoort, met Max Verstappen als megapubliekstrekker. Ⓒ Foto’s ANP

Met de bekendmaking van de data van de Formule 1 in Zandvoort in het eerste weekend van mei, beginnen de contouren van de overvolle agenda voor de vijfde maand van 2020 duidelijk te worden. Met onder andere het Songfestival én de viering van 75 jaar bevrijding dreigt mei uit de voegen te barsten. Agenten, beveiligers en vervoerders hoeven in die maand niet op een vakantieweekje te rekenen.