Bom bij huis burgemeester Woensdrecht had kracht van granaat

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie wil achterhalen wie de daders zijn en wat het motief achter de bom is. Buurtbewoners worden ondervraagd en de politie doet passantenonderzoek in de buurt van de woning. Ook worden camerabeelden in Hoogerheide bekeken in de hoop daar informatie te krijgen.

Bij de explosie in de nacht van zaterdag op zondag raakte niemand gewond. De woning van burgemeester Steven Adriaanse is beschadigd. Net als een auto die op de oprit geparkeerd stond.

Burgemeester Adriaanse reageert maandag op de website van de politie op steunbetuigingen die hij kreeg. „Ik voel mij sterk en ontzettend gesteund door de vele hartverwarmende reacties die ik heb ontvangen. Ook de reacties van buurtbewoners doen mij heel goed.”