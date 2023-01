Man (24) verdacht van afpersen van meer dan 100 meisjes met naaktbeelden

In zijn computer vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes staan soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer, aldus de officier van justitie. „Hij heeft de levens van zijn slachtoffers tot een hel gemaakt”, zei de aanklaagster.

De politie is nog lang niet klaar met het onderzoek. De identiteit van nog tientallen minderjarige meisjes moet nog worden achterhaald. De slachtoffers zijn veelal minderjarig en wonen door het hele land. Het onderzoek begon met een aangifte van een meisje uit Noord-Holland dat 15 was toen ze werd afgeperst.

Sextortion

De officier sprak van sextortion. Dat is afpersing met seksueel getinte foto’s of video’s van het slachtoffer door ze meer pikante foto’s of video’s te vragen. De verdachte zou een van zijn slachtoffers ook hebben gevraagd om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen.

Volgens de officier benaderde verdachte Gianni de W. zijn slachtoffers via sociale media. De sextortion had enorm veel impact op de slachtoffers, vertelde de aanklaagster. Een van zijn slachtoffers was nog maar 13 jaar. „Zij reageerde in paniek, angstig en emotioneel. Dit verslechterde haar band met haar moeder die inmiddels is overleden”, aldus de officier.

De identiteit van enkele tientallen slachtoffers is tot dusver achterhaald. Inmiddels hebben acht meisjes aangifte gedaan tegen de man, maar dit aantal kan naar verwachting van de politie en het OM nog flink oplopen. De verdacht werd op 11 oktober aangehouden en zit sindsdien vast. Hij blijft ook de komende drie maanden vastzitten, besloot de rechtbank. Op zijn computer is een grote hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal gevonden.

De man zocht contact onder een valse naam. Hiervoor gebruikte hij nepnamen waaronder Bryan.snapx, Bryansnelgeld en andere varianten waarin de alias Bryan is gebruikt. „Mochten eventuele slachtoffers zich herkennen in de gebruikersnaam en werkwijze van de verdachte, dan kunnen ze contact opnemen met de lokale politie in de buurt”, aldus het OM.