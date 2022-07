Wachttijden voor nieuw paspoort lopen flink op

Het wordt steeds drukker aan de balies, stellen de gemeenten. In Maastricht werden in heel 2021 slechts 9000 aanvragen gedaan, dit jaar zijn het er al zo’n 6000. In Enschede werden 1000 aanvragen verwacht in juni, het werden er 2200. „Je merkt echt dat het land twee jaar heeft stilgestaan en iedereen nu ineens weer op vakantie wil, en ook kan”, zegt Viana van Diepen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Sterker nog: velen kwamen er in de afgelopen maanden achter dat hun paspoort tijdens corona was verlopen en moesten plots een nieuwe hebben.

Vluchtelingen

„We zien altijd wel drukte aankomen in aanloop naar de zomervakantie. Maar dit jaar hadden we ook te maken met de inschrijving van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, en de arbeidsmarkt werkte ook niet mee. Allerlei omstandigheden kwamen samen”, legt ze uit. Want er werden ook nog eens veel huwelijken voltrokken en geregistreerd partnerschappen aangegaan. De gemeente Rotterdam merkte bovendien dat ook de aanvraag van rijbewijzen werd uitgesteld. Dat alles zorgde voor druk bij de afdelingen burgerzaken.

„We hebben in mei zelfs een soort banenmarkt gehouden, om mensen te werven voor burgerzaken. Daarmee denken we op de lange termijn wel een oplossing te hebben”, zegt Van Diepen. Maar bij veel gemeenten kan de wachttijd voor het maken van een afspraak om een paspoort aan te vragen nog flink oplopen. Soms tot vele weken of zelfs meer dan een maand, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Wie niet zo lang kan wachten, moet vaak een duurdere spoedprocedure in.

Extra personeel

Het tv-programma Max Vakantieman deed onlangs eveneens een ronde en trof bij Almere de langste wachttijden aan. Die liepen op tot negen weken. De gemeente liet in een reactie weten extra personeel aan te trekken.

Dat doen meer gemeenten. De gemeente Haarlemmermeer slaagde daar bijvoorbeeld in, maar maakte recent ook excuses aan de inwoners, omdat het door alle drukte veel te lang kon duren voor een reisdocument gemaakt kon worden.

Ook in Rotterdam kunnen de wachttijden flink oplopen. Wel verschilt het daarbij nogal naar welke locatie je gaat, meldt de gemeente. „Zo is het op publiekslocatie centrum drukker en is de wachttijd in juni/juli voor het maken van een afspraak ongeveer vier weken”, zegt een woordvoerder. Tegelijkertijd doet de gemeente de belofte dat Rotterdammers sowieso op één locatie binnen tien dagen terechtkunnen voor het maken van een afspraak. De gemeente zet bovendien extra inhuurkrachten in, terwijl er op zaterdag extra openstellingen zijn.

Den Haag kan binnen acht dagen zorgen voor een afspraak. In Breda is helemaal geen wachttijd voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Andere gemeenten maken gebruik van vrije inloopuren, waar mensen direct terechtkunnen. Onder meer Amsterdam en Haarlem doen dat.