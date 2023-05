Premium Het beste van De Telegraaf

Gevolgen sluipmoordenaar kunnen dodelijk zijn Gevreesde TBE-teek rukt op in Zweedse natuur nu de zomerperiode begint

Door Bas van Brecht

Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Stockholm - Zweden komt weer tot leven. In de winter is het donker en zoekt alles en iedereen beschutting. Nu de zon weer schijnt, komen bladeren uit hun knop en steken de grassprieten hun kop boven de grond uit. Mens en dier kruipt uit hun winterse schuilplaats en trekt de natuur in. Daar wacht, verscholen tussen het struikgewas, een sluipmoordenaar: de gevreesde TBE-teek.