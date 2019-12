Compensatie fiscus bij honderden ouders vlak voor kerst binnen

Hiermee is een begin gemaakt met het herstel van een schandaal dat honderden, mogelijk duizenden gezinnen in de financiële ellende stortte. De Belastingdienst behandelde hen onterecht als fraudeur, waardoor ze grote bedragen terug moesten betalen, vaak wel tienduizenden euro’s. Soms werd er bij kleine fouten meteen de kinderopvangtoeslag gestopt en teruggevorderd. De Belastingdienst legde beslag op gelegd, op huizen en op auto’s. Sommige ouders verloren hun baan omdat ze hun kinderen niet meer naar de opvang konden sturen.

Van de 309 ouders bij de meest in het oog springende zaak binnen de toeslagenaffaire, de zogeheten CAF-11, hebben er 280 compensatie gekregen; 22 ouders hebben te horen gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie. Bij de meeste van de gecompenseerde ouders is nog geverifieerd op ze het geld daadwerkelijk overgemaakt hadden gekregen. In zeven gevallen is het niet gelukt om compensatie te betalen, aangezien er geen adres of rekeningnummer bekend was.

Fraudeurs

„Ouders in de CAF 11-zaak zijn veelal ten onrechte als fraudeur behandeld”, schrijft Hoekstra. „Dit heeft voor hen ingrijpende gevolgen gehad. Ik realiseer me terdege dat de geboden compensatie dit leed niet volledig goed kan maken. Wel hoop ik dat deze compensatie en de persoonlijke contacten met ouders een eerste stap vormen in het herstel van hun vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen, en in de Belastingdienst in het bijzonder.”

Behalve compensatie voor bekende gevallen gaat Hoekstra de komende tijd uitzoeken hoeveel ouders nog meer zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire.