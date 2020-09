Activisten stelen beeld uit Afrika Museum Berg en Dal

Het gaat om Frans-sprekende mensen. Zij zetten ook een begeleidende tekst bij de beelden op YouTube. Daarin stellen ze onder meer: „Nederlanders hebben door het vernietigen en plunderen van Afrikaanse kunstwerken de inspiratiebron van onze kunstenaars en onze ambachtslieden opgedroogd.”

En: „Het Afrika Museum heeft bijna 450.000 stukken die zijn geplunderd en gestolen onder kolonisatie en slavenaanvallen. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed en het is ons thuis.”

De dieven lopen met het beeldje onder de arm in vol daglicht naar buiten.

Onder de video staan veel reacties in het Frans. Meest van sympathisanten en mensen die de diefstal toejuichen.

Het museum noemt zich op de eigen website ’groots, actueel, kritisch, trendy, revolutionair, arty, krachtig, inspirerend. Dat, en nog zoveel meer, is Afrika!’

„In de vernieuwde vaste opstelling zie je een hedendaags Afrika met een blik op het verleden en de toekomst. Laat je meenemen langs de diversiteit, dynamiek en complexiteit van dit continent: van onafhankelijkheidsbewegingen, migratie, handelscontacten met Nederland en wereldbeschouwingen tot aan populaire cultuur, kunst en design.”

Het museum werd ooit opgericht door de missiepaters van de Congregatie van de Heilige Geest. Het werkt sinds enige jaren samen met het Tropenmuseum in Amsterdam, Volkenkunde in Leiden en het Wereldmuseum Rotterdam.

Door het stof

De instelling ging afgelopen zomer nog diep door het stof na een ’kwetsende’ campagne om bezoek te trekken. In de video zeggen een blanke man en vrouw tegen elkaar: „Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land.” Omdat er niet direct iets werd gezegd van slavenhandel kwam er kritiek vanuit zwarte hoek.