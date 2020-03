Eis 20 jaar cel voor liquidatie door flatspringers Breda

De politie vond het lijk van Zouagh (25) na een achtervolging van de twee verdachten. Die hadden zich verdacht gedragen en vluchtten in de auto van het latere slachtoffer naar diens flat. Daar sprongen de twee, toen de politie binnenkwam, van drie hoog van het balkon af. Daarna stuitte de politie op het lichaam.

Het motief is onduidelijk. De officier: "De enigen die het weten houden hun mond. Mogelijk zijn ze bang van iemand, maar het heeft alle tekenen van een kille liquidatie. Ze hebben een slapende, weerloze man vermoord met twee schoten door het hoofd."

De politie vond onder meer DNA van de twee verdachten op de wapens waarmee Z. is doodgeschoten. Ook hadden de twee kruitsporen op hun handen. Desondanks ontkennen de twee dat zij schuldig zijn. Naar eigen zeggen zagen ze een vijand van het slachtoffer in de auto rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer. In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar. Dat verklaart volgens hen hun DNA op het pistool en de revolver. De officier noemde dit verhaal "onaannemelijk en ongeloofwaardig".

De zogenoemde flatspringers waren eerder al vrijgelaten, na bijna twee jaar voorarrest.