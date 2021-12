Twee nieuwe bewindspersonen voor CU, Schouten krijgt pensioendossier

Dat maakt CU donderdagmiddag bekend. Eerder meldde de partij al dat uit het huidige kabinet minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) niet terug zouden keren. Zij worden vervangen door Staghouwer en Van Ooijen.

Landbouw

Eerstgenoemde gaat de huidige post van Schouten overnemen als minister van Landbouw. Hij is momenteel nog gedeputeerde in Groningen, en gaat daar ook al onder meer over landbouw. Staghouwer weet volgens CU-leider Gert-Jan Segers ’als geen ander’ dat er op dat dossier veel te doen is.

Schouten zelf neemt afscheid van het ministerie dat ze vier jaar bestierde en verkast naar Sociale Zaken, het departement waar ze vier jaar geleden al graag terecht was gekomen. De CU’er komt er op de in dit kabinet nieuwe post terecht: minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen. Ze wordt daarmee onder meer verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Van Ooijen gaat de functie van Blokhuis overnemen en wordt staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. De pas 31-jarige Van Ooijen is nu nog wethouder in Utrecht.