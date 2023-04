Gewonde door steekpartij in Bunschoten-Spakenburg

De verdachte zou na het incident in een auto zijn weggereden en is aan de Zevenhuizerstraat mogelijk betrokken geraakt bij een ongeval. De politie meldt dat ook hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is niet duidelijk of het steekincident in een woning heeft plaatsgevonden of buiten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en naar de betrokkenheid van de verdachte. „Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen wat er zich precies heeft afgespeeld.”