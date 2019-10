Hoge militair getuigt tegen Trump

Luitenant-kolonel Vindman vertelde daarover bij commissies van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doen naar een afzettingsprocedure tegen Trump. Hij is de eerste getuige die daadwerkelijk bij dat gesprek was en ook de eerste Witte Huis-functionaris die een verklaring aflegt.

Trump vroeg Zelenski in het telefoongesprek onderzoek te doen naar politieke rivaal Joe Biden en zijn zoon Hunter. „Ik was bezorgd over dat telefoontje”, verklaarde Vindman. „Ik vond het niet juist om te eisen dat een buitenlandse overheid een Amerikaans staatsburger onderzoekt en ik maakte me zorgen over de gevolgen voor de steun van de Amerikaanse regering aan Oekraïne.”

Vindman rapporteerde zijn bezorgdheid aan de Nationale Veiligheidsraad. Daarna diende een klokkenluider een klacht in waarna de Democraten grond zagen een onderzoek naar eventuele afzetting op gang te brengen.