Vaders zijn straatroven zat: ’Leven volledig op zijn kop voor paar tientjes’

Bij het fietspad achter het tankstation aan de Nieuwe Leeuwarderweg was het de afgelopen tijd een paar keer raak. Ⓒ Google Streetview / Veiligeroute.nl

AMSTERDAM - Een groep vaders heeft na verschillende overvallen met messen en zelfs vuurwapens op jonge tieners in Amsterdam-Noord de website Veiligeroutes.nl in het leven geroepen. „Wij zijn geen boze, maar bezorgde ouders. Als wij nieuwe overvallen kunnen voorkomen, is dit initiatief geslaagd”, aldus een vader.