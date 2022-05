Voetganger (66) overleden door aanrijding met auto in Tilburg

Het slachtoffer werd rond 23.30 uur aangereden toen hij met zijn hond over straat liep. Volgens de politie reed de automobilist na de aanrijding door. Meerdere mensen waren getuige van het ongeval en spraken met de toegesnelde politie. De getuigen konden een duidelijk signalement van de auto geven. Agenten troffen het voertuig niet veel later aan in de Bisschop Sonniusstraat. De inzittenden waren gevlucht naar een horecazaak in de buurt.

Aanhoudingen

Bij een broodjeszaak aan de Veldhovenring hield de politie een 17-jarige jongen uit Tilburg en een 22-jarige man uit Tilburg aan. Zij zaten vermoedelijk in de auto tijdens de aanrijding. Rond 02.30 uur meldde een 22-jarige man uit Rotterdam zich bij het politiebureau in Tilburg. Hij zou de bestuurder zijn geweest. Het drietal zit vast. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt door de politie onderzocht. De hond van het slachtoffer bleef tijdens de aanrijding ongedeerd.