Wilders: aftreden siert De Graaf

De Graaf maakte in de nacht van donderdag op vrijdag bekend dat hij zijn functie van voorzitter van de Eerste Kamer komende dinsdag neerlegt. Hij is in opspraak gekomen doordat hij Wilders zou hebben geweerd als lid van de Commissie van In- en Uitgeleide, die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april. Hoewel De Graaf (VVD) dit woensdag tegensprak, vindt hij dat zijn integriteit in het geding is.

