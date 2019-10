Piepjonge Rembrandt eindelijk te zien

Bezoekers bewonderen het schilderij ’Laat de kindertjes tot mij komen’, de nieuw ontdekte Rembrandt die nu voor het eerst voor het grote publiek is te zien. Ⓒ ANP

Leiden - Zaterdag is het zover. Dan opent de allerlaatste tentoonstelling in dit Rembrandt-herdenkingsjaar in het Leidse museum De Lakenhal. Daar kan het publiek voor het eerst oog in oog staan met het nieuwste, aan Rembrandt toegeschreven doek Laat de kindertjes tot mij komen, een onafgemaakt Bijbelstuk dat de wereldberoemde Hollandse meester schilderde toen hij pas 21 jaar oud was.