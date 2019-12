Warmterecord voor Australië: rollade op achterbank gegaard

In het zuiden en midden van Australië, waar het op dit moment voorjaar is, heersten temperaturen die 8 tot 16 graden boven normaal liggen. In sommige delen van het land worden pieken verwacht van 44 tot 47 graden. Verwacht wordt dan ook dat het record snel zal worden verbroken.

Sommige Australiërs hebben geen eigen oven meer nodig, zo toonde een Ozzie uit Perth aan. Hij parkeerde zijn oude Nissan Sunny vol in de zon en plaatste een varkensrollade op de achterbank. Aan het eind van de dag was het gebraad perfect gaar. Het autokoken was overigens bedoeld om een punt te maken. „Laat kinderen of honden niet achter in een geparkeerde auto.”