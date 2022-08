Dode gevonden in woning IJmuiden

Eerder op de avond is een man aangehouden door een arrestatieteam in dezelfde woning in de IJsselstraat.

In het belang van het onderzoek kan de politie dinsdagavond niet zeggen of de overledene een man of vrouw is.

Door een takelwagen van de politie werd rond 23.15 uur een auto meegenomen uit de straat.

De straat is afgezet. Er wordt onderzoek verricht door forensische recherche. Die heeft daarvoor een container neergezet met spullen en als onderkomen.