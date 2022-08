Dode vrouw gevonden in woning IJmuiden, verdachte aangehouden

In de woning hebben medewerkers van de Forensische Opsporing van de regio Amsterdam uitvoerig onderzoek gedaan. Ⓒ Michel van Bergen

IJMUIDEN - Er is dinsdagavond een overleden vrouw gevonden in een woning in de IJsselstraat in IJmuiden. De politie spreekt van ’verdachte omstandigheden’. Een 34-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.