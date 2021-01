Duo opgepakt om mishandeling na kritiek op niet dragen mondkapje

Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Twee 22-jarige Tilburgers zijn donderdagmiddag opgepakt op verdenking van mishandeling van een medewerker van een supermarkt in hun woonplaats. De mishandeling vond vermoedelijk plaats omdat de medewerker het duo had aangesproken op het feit dat één van hen geen mondkapje droeg in de winkel, meldt de politie.