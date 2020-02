Politiek heeft oren naar plan Spelen: ’Onze helden hier zien winnen’

Coalitiepartijen VVD en CDA zien wel wat in het idee om de editie van 2032 naar Nederland te halen. VVD-Kamerlid Heerema noemt het ’geweldig’ dat steeds meer grote sportevenementen naar Nederland komen. „Wij zijn heel goed in evenementen organiseren. Waarom zouden we het dan niet proberen met het allergrootste evenement?”

"We willen onze helden ook wel een keer in Nederland goud zien winnen"

Volgens Heerema is ’het olympische waakvlammetje’ altijd brandend gebleven. „We willen onze helden ook wel een keer in Nederland goud zien winnen.” De liberaal wil echter nog niet vooruitlopen op eventuele financiële steun. „De plannen moeten van onderaf uit de sportwereld komen. Dan staat de deur bij ons altijd open.”

CDA-Kamerlid Von Martels wil ook nog niet vooruitlopen op eventuele financiële steun vanuit de politiek, al is het volgens hem een mooie kans om Nederland in de etalage te zetten.

SP-Kamerlid Van Nispen zegt benieuwd te zijn naar de concrete plannen. „Veel mensen vinden sport hartstikke leuk, ikzelf ook. Hierover mag dus natuurlijk nagedacht worden.” De socialist houdt echter ook een slag om de arm. „In het verleden bleken de kosten onrealistisch hoog. Als we moeten kiezen dan leggen we de prioriteit bij sport voor alle mensen.”

Volgens Van Nispen moet er nog veel gebeuren voordat de komst van de Olympische Spelen aan de orde kan zijn. „We willen dat alle kinderen goed leren zwemmen en voldoende gym op scholen krijgen van een vakleerkracht. Dan praten we verder.”

’Toekomstmuziek’

Sportminister Bruins zegt tegen het AD dat het ’heel mooi’ zou zijn als de Spelen in 2032 naar Nederland zouden komen. Tegelijkertijd is hij terughoudend en spreekt hij via zijn woordvoerder over ’toekomstmuziek’. „Het is nog 12 jaar weg. Wij weten dat deze gedachte met name in het bedrijfsleven speelt, maar wij zijn geen speler nu.” De VVD-bewindsman stelt dat draagvlak eerst op orde moet zijn. In 2012 trokken regeringspartijen VVD en CDA de kandidatuur voor 2028 in wegens gebrek aan steun.