‘Niet elektrisch, maar waterstof heeft de toekomst’

Infrastructuur

Verschillende automerken zijn al bezig met de ontwikkeling van waterstof. Het Koreaanse Hyundai heeft zelfs plannen een auto op waterstof op de markt te brengen, maar dan in eerste instantie niet voor consumenten: de iX35 FCEV. Volgens Hyundai rijdt naar verwachting in 2025 tot 2030 meer dan de helft van de nieuwe auto’s op waterstof. Het merk verwacht dat grotere auto’s, met name vanaf het C-segment, een waterstofaandrijflijn krijgen, kleinere auto’s rijden dan op elektriciteit. “Dat zou een logische ontwikkeling zijn, want kleine auto’s zie je vaak in de stad en rijden kleinere afstanden. Voor langere afstanden heb je dan een grotere auto nodig. Bovendien moet een auto op waterstof ook ruimte bieden, want je moet de waterstoftank en de batterijen kwijt en die zaken nemen veel ruimte in beslag. Het probleem met waterstof is nu nog de infrastructuur, maar daar wordt aan gewerkt. Ook zijn er nog geen subsidies van de overheid voor auto’s op waterstof. Vanaf 2016 gaat het allemaal pas echt beginnen als het netwerk van waterstoftankplaatsen is uitgebreid en de overheid heeft ingespeeld op auto’s met waterstofaandrijving”, aldus Mike Belinfante van Hyundai Nederland.

Tussenoplossing

Dat alleen auto’s vanaf het C-segment op waterstof zouden rijden, hoeft niet volgens Frank Rijks, teamleider van de waterstofauto Eco-Runner van de TU Delft. Je kunt een tank zo ontwikkelen dat deze redelijk compact is maar toch voldoende opslagcapaciteit heeft. Op die manier past die ook zonder problemen in een compacte auto. Waterstof begint steeds meer te leven. De infrastructuur is nu nog te beperkt, maar er zijn plannen om die uit te breiden. Ook de productie van waterstof is nu kostbaar, maar als dat is aangepast zal waterstof erg groot worden. Je kunt het bovendien op verschillende manieren opwekken. Er zijn zelfs algen die waterstof produceren”, zegt Rijks.

‘Rustig an’

Volgens Jeroen Jongeneel van De Telegraaf/Autovisie zijn elektro-auto’s met een groot accupakket aan boord een tussenoplossing. “Voor de toekomst verwacht ik dat auto’s een elektromotor met een veel kleinere batterij én een brandstofcel aan boord hebben. Elektro-auto’s dus, maar met de flexibiliteit om uit waterstof, dat je onderweg gewoon tankt, stroom voor je elektromotor te genereren. Maar dat is als betaalbaar alternatief nog ver weg, hoewel sommigen ons anders willen laten geloven. De brandstofcel is nog erg duur en dat zal ook nog wel eventjes zo blijven. Verder moet er een infrastructuur om het te kunnen tanken worden opgezet, wil het succesvol worden bij de consument. Dat zal ook nog wel wat voeten in de aarde hebben. Wie nú ’doen’ roept, gaat protesteren wanneer de risico’s van waterstof eens een keer onder de loep worden genomen. En dat gaan we echt allemaal nog beleven hoor! Ik denk dat we niet voor 2025 of misschien zelfs nóg wel later op grote schaal brandstofcelauto’s zullen kunnen kopen. In die tussentijd is er een rol voor hybrides, al dan niet met een zekere pure elektro-range. En wil je dat meer dan de helft van het wagenpark op waterstof rijdt, dan ben je al gauw een halve eeuw verder. De rol van de verbrandingsmotor is nog lang niet uitgespeeld. Stapje voor stapje gaan we de elektrokant op, maar ’rustig an, dan breekt het lijntje niet’, zei mijn oude heer altijd…”

AandrijflijnStempercentageWaterstof58%Elektrische aandrijving10%Diesel/elektro8%Anders7%Benzine/elektro6%LPG5%Benzine3%Diesel3%